Manavgat'ta şantiyedeki konteynerde yangın çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir inşaat şansiyesindeki konteynerde çıkan yangın hasara yol açtı.





Kumköy Mahallesi'ndeki şantiyede inşaat bekçisinin kaldığı öğrenilen konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.





Alevleri fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.





İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.





Konteyner tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.



