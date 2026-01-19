Manavgat'ta şantiyedeki konteynerde yangın çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir inşaat şansiyesindeki konteynerde çıkan yangın hasara yol açtı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir inşaat şansiyesindeki konteynerde çıkan yangın hasara yol açtı.
Kumköy Mahallesi'ndeki şantiyede inşaat bekçisinin kaldığı öğrenilen konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
Konteyner tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.