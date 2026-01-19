Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da kayıp olarak aranan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedenine zeytinlikte ulaşıldı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde kayıp olarak aranan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni zeytinlikte bulundu.

        Giriş: 19.01.2026 - 14:28 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:28
        Antalya'da kayıp olarak aranan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedenine zeytinlikte ulaşıldı
        Antalya'nın Kepez ilçesinde kayıp olarak aranan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni zeytinlikte bulundu.

        Efe Mevlüt Çalışkan, dün sabah saatlerinde arkadaşlarıyla patenle kaymak için evden ayrıldı.

        Çalışkan'dan haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulunarak mahallede ekiplerle çocuklarını aramaya başladı.

        Sabah bir vatandaşın ihbarı üzerine Aydoğmuş Mahallesi 1205 Sokak'taki zeytinliğe giden ekipler, Efe'nin cansız bedenine ulaştı.

        Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

