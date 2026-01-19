Antalya'da kayıp olarak aranan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedenine zeytinlikte ulaşıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde kayıp olarak aranan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni zeytinlikte bulundu. Efe Mevlüt Çalışkan, dün sabah saatlerinde arkadaşlarıyla patenle kaymak için evden ayrıldı. Çalışkan'dan haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulunarak mahallede ekiplerle çocuklarını aramaya başladı. Sabah bir vatandaşın ihbarı üzerine Aydoğmuş Mahallesi 1205 Sokak'taki zeytinliğe giden ekipler, Efe'nin cansız bedenine ulaştı. Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.