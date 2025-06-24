Konyaaltı Belediyesi çandır fasulyesinin ekimini yaptı
Konyaaltı Belediyesi, 5 bin metrekare alana yöreye özgü çandır fasulyesi ekti.
Konyaaltı Belediyesi, 5 bin metrekare alana yöreye özgü çandır fasulyesi ekti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mülkiyeti belediyeye ait olan ve Yarbaşçandır Mahallesi'nde bulunan tarlaya ekim gerçekleştirdi.
"Antalya piyazı"nın ana maddesi çandır fasulyesinin tanıtımı için de Konyaaltı Belediyesi her yıl şenlikler düzenliyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.