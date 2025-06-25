Antalya'da Yörük kültürünün "çarpana tasarımları" desteklerle yaşatılacak

Antalya'da Yörük kültürünün unutulmaya yüz tutmuş el dokuma sanatlarından "çarpana tasarımları", imzalanan protokol sayesinde sağlanacak desteklerle gelecek nesillere aktarılacak.

Çarpana tasarımlarının yaşatılması amacıyla düzenlenen protokol imza törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal ve çarpana tasarımı ustaları katıldı.

Olgunlaşma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen törende konuşan Eriş, Yörük kültürünün önemli el sanatlarından olan çarpana tasarımlarını geleceğe aktarmak istediklerini söyledi.

Proje kapsamında gelenek ile geleceği bir araya getirmeyi ve devamlılığı sağlamak istediklerini belirten Eriş, "Yörükler, göç esnasında ihtiyaçlarını gidermek adına kullandıkları bir yapı taşı olan çarpana tasarımlarını yaparken ihtiyacı sanata dönüştürmüş ve ciddi anlamda güzel eserler ortaya çıkarmış. Bizlerde zamanla unutulmaya yüz tutmuş bu geleneğimizi yaşatmak için protokol imzaladık." dedi.