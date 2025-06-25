Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Yörük kültürünün "çarpana tasarımları" desteklerle yaşatılacak

        Antalya'da Yörük kültürünün unutulmaya yüz tutmuş el dokuma sanatlarından "çarpana tasarımları", imzalanan protokol sayesinde sağlanacak desteklerle gelecek nesillere aktarılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:50 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Yörük kültürünün "çarpana tasarımları" desteklerle yaşatılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da Yörük kültürünün unutulmaya yüz tutmuş el dokuma sanatlarından "çarpana tasarımları", imzalanan protokol sayesinde sağlanacak desteklerle gelecek nesillere aktarılacak.

        Çarpana tasarımlarının yaşatılması amacıyla düzenlenen protokol imza törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal ve çarpana tasarımı ustaları katıldı.

        Olgunlaşma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen törende konuşan Eriş, Yörük kültürünün önemli el sanatlarından olan çarpana tasarımlarını geleceğe aktarmak istediklerini söyledi.

        Proje kapsamında gelenek ile geleceği bir araya getirmeyi ve devamlılığı sağlamak istediklerini belirten Eriş, "Yörükler, göç esnasında ihtiyaçlarını gidermek adına kullandıkları bir yapı taşı olan çarpana tasarımlarını yaparken ihtiyacı sanata dönüştürmüş ve ciddi anlamda güzel eserler ortaya çıkarmış. Bizlerde zamanla unutulmaya yüz tutmuş bu geleneğimizi yaşatmak için protokol imzaladık." dedi.

        Eriş, çarpana tasarımlarının enstitünün ve özel sektörün işbirliğiyle daha geniş alanlarda kullanılacağını, el emeğinin unutulmasının önüne geçmek istediklerini vurguladı.

        BAKA Genel Sekreteri Güler ise Anadolu'nun sahip olduğu kültürel değer ürünlerinin katma değere dönüştürülmesi için ajans olarak destek sağladıklarını kaydetti.

        Bu desteklerden birini de çarpana tasarımlarına sağladıklarını aktaran Güler, tasarımları bu çağda duyulan ihtiyaçlara göre şekillendirmeye çalışacaklarını anlattı.

        Konuşmaların ardından taraflar, "Çarpana Tasarımları ile Kültürel Hafıza Yeni Ürünlerle Buluşuyor" projesi protokolüne imza attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi

        Benzer Haberler

        Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı
        Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı
        Antalya'da orman yangını (2)
        Antalya'da orman yangını (2)
        Antalyaspor'da Emre Belözoğlu istifa etti
        Antalyaspor'da Emre Belözoğlu istifa etti
        Finike Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" unvanı aldı
        Finike Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" unvanı aldı
        GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Yaz aylarında çocuklarda kırık, çarpma ve morluk riski
        Yaz aylarında çocuklarda kırık, çarpma ve morluk riski