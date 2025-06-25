GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, yangını karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına aldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçi sevk edildi.

Turunçova Mahallesi'ndeki seralar ve yerleşim yerleri yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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