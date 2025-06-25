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        GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 18:28 Güncelleme: 25.06.2025 - 18:28
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        GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Turunçova Mahallesi'ndeki seralar ve yerleşim yerleri yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçi sevk edildi.

        Ekipler, yangını karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına aldı.

        Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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