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        Antalya'da Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında spor etkinlikleri düzenlendi

        Antalya'da 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında sportif etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 23:38 Güncelleme: 26.06.2025 - 23:38
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        Antalya'da Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında spor etkinlikleri düzenlendi
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        Antalya'da 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında sportif etkinlikler düzenlendi.

        Yeşilay Antalya Şubesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Antalya Yeşilayspor Kulübü işbirliğiyle organize edilen etkinlik, Sahil Yaşam Parkı etkinlik alanında gerçekleştirildi.

        "Spor bağımlılıklardan korur" sloganıyla yapılan etkinlikte, basketbol, tenis, badminton, voleybol ve ayak tenisi gibi çeşitli sportif etkinlikler yer aldı.

        Etkinlikte, Yeşilay Antalya Şubesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince kurulan stantlarda ise ailelere bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

        Yeşilay Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan, AA muhabirine, etkinliğin bağımlıkla mücadele kapsamında sportif ve sanatsal faaliyetlerle gençleri desteklemek, farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

        Etkinliğin organize edilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Özcan, "Antalya bu tür etkinlikler için havasıyla, coğrafyasıyla çok uygun bir kent. Etkinlikte basketbol, voleybol ve akıl oyunları gibi birçok farklı aktivite alanı var. Deniz, sahil, spor hepsi bir arada. Her yaş grubuna uygun faaliyet var. Veliler de burada, öğrenciler için de çok güzel bir tatil etkinliği oluyor." diye konuştu.

        Etkinlik alanında Yeşilay tarafından kurulan stantlarda katılımcılara bilgilendirmeler yapıldığını aktaran Özcan, "Yeşilay'ın 115 hattı var. Bu hattı arayan herkes Yeşilay'ın mücadele ettiği bağımlılık alanlarında psikolojik destek alabiliyor. Bu destek ücretsiz olarak yapılıyor. Vatandaşlarımız ücretsiz olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) faydalanabilirler." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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