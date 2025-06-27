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        Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde orman yangını çıktı

        Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:09 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:09
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        Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde orman yangını çıktı
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        Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde orman yangını çıktı.

        Aksu ilçesi Yeşilkaraman Mahallesi ve Kumluca Kasapçayırı Mahallesi Demirci tepesi mevkisindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktı.

        Aksu'daki yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

        Kumluca ilçesindeki orman yangınına ise ilk müdahaleyi yakınlardaki Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdu personeli yaptı.

        Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, yangın söndürme işçileri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye birimi ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında yaklaşık 5 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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