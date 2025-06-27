Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyalı şefler Merzifon'da yöresel ürünlerle yeni nesil lezzetler sundu

        Antalyalı şefler, Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Merzifon 1. Uluslararası Gastronomi ve Turizm Festivali'nde bölgenin yerel ürünleriyle yeni nesil lezzetler sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:34 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyalı şefler Merzifon'da yöresel ürünlerle yeni nesil lezzetler sundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalyalı şefler, Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Merzifon 1. Uluslararası Gastronomi ve Turizm Festivali'nde bölgenin yerel ürünleriyle yeni nesil lezzetler sundu.

        Merzifon Belediyesi tarafından organize edilen festivalde, Antalyalı şef Halil Gökmenoğlu ve beraberindeki 20 şef, "Merzifon Yeni Nesil Yemekler" sunumunda ziyaretçilerle bir araya geldi.

        Şefler, Merzifon taze fasulye parfesi, pancar tatlısı, lahana elmalı kek, haşhaş tatlısı ve vişneli bakla fava gibi hazırladıkları lezzetleri katılımcılara sundu.

        Gökmenoğlu, yerel ürünlerle yeni nesil yemeklerin ortaya çıkarılması ve geleneksel yemekleri güncellenmeyi amaçladıklarını belirterek, Türkiye'nin her köşesinin barındırdığı tarihi köken ve birikimi yeni nesle aktarmaya çalıştıklarını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İddia: Trump yanılıyor, nükleer tesisler yok edilemedi
        İddia: Trump yanılıyor, nükleer tesisler yok edilemedi
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!