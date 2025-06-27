Antalya'da "Bilim Kafe" buluşma etkinliği gerçekleştirildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ve Antalya Kent Konseyi iş birliğinde "Bilim Kafe" buluşma etkinliği düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tophane çay bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, sürdürülebilirlik, su, iklim ve kentsel su yönetimi ile ilgili yapılacak çalışmaları toplumun tüm kesimiyle paylaşmak istediklerini belirtti.

Üniversitelerin, bilimsel bilginin üretildiği, nitelikli araştırmanın yapıldığı ve toplumsal katkıyı öne çıkaran bilim yuvaları olduğunu kaydeden Özen, "Coğrafi kapsayıcılık açısından dünyada en büyük bilim kafe etkinliğini yürütüyoruz. Yürütülen proje, yerel yönetimlerde suyun temel paydaşı olan ASAT, Bakanlık ve Avrupa Birliği projesi olması nedeniyle önem arz ediyor. Yürüttüğümüz araştırma sonuçlarını toplumun tüm kesimleriyle paylaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.