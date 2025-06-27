GÜNCELLEME 3 - Antalya'da iki bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da sabah saatlerinde başlayan iki ayrı orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alanya ilçesi Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan mevkisi ile Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktı.

İhbar üzerine iki bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Alanya'daki orman yangınına 2 uçak, 3 helikopter, 25 arazöz, 6 su tankeri, 15 teknik eleman, 15 orman muhafaza memuru ve 150 yangın söndürme işçisi ile Aksu'daki yangına ise 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve orman işçileriyle müdahale edildi.

- Aksu'daki yangın kontrol altında

Aksu ilçesindeki orman yangınında alevler yakındaki bir tarlaya sıçradı; buradaki zeytin, incir ve nar ağaçları yandı. Ormanlık alanda devam eden yangın, sera ve evlere sıçramadan ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İş makinelerinin de yardımıyla soğutma çalışmaları devam ederken, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de çalışmalara destek verdiği görüldü.