GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Havadan ve karadan hızlı ve etkin müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, 5 hektar alan zarar gördü.

Yangına 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibiyle müdahale edildi.

İslamhaneleri Mahallesi'nde, yerleşim yerine yakın makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve tarım bölgesine yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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