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        GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve tarım bölgesine yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 18:41 Güncelleme: 28.06.2025 - 18:41
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        GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve tarım bölgesine yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        İslamhaneleri Mahallesi'nde, yerleşim yerine yakın makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Alevler, rüzgarın da etkisiyle tarım alanına yayıldı. Bölgede besicilik yapan vatandaşlar, büyükbaş hayvanlarını güvenli alana götürdü.

        Yangına 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibiyle müdahale edildi.

        Söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da bahçe hortumlarıyla su sıkarak, kovalarla su dökerek destek verdi.

        Havadan ve karadan hızlı ve etkin müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, 5 hektar alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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