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        Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürülürken, ev sahibi, yangını madde bağımlısı oğlu B.A'nın bilinçli olarak çıkardığını öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 21:08 Güncelleme: 01.07.2025 - 21:08
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        Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürülürken, ev sahibi, yangını madde bağımlısı oğlu B.A'nın bilinçli olarak çıkardığını öne sürdü.

        Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2451. Sokak'taki bir apartman dairesinden dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

        Yangın nedeniyle evde kısmi hasar oluştu.

        Ev sahibi Ali A. gazetecilere yaptığı açıklamada, evi madde bağımlısı olduğunu öne sürdüğü 34 yaşındaki oğlu B.A'nın yaktığını iddia etti.

        15 yıldır oğlunun tedavisi için mücadele ettiğini ancak başarılı olamadığını anlatan Ali A., oğlunun kendisini en son aradığında "2 saat içinde buraya gelmezsen evi yakarım" tehdidinde bulunduğunu öne sürdü.

        Eve geldiğinde ise kapıyı açmadığını ve tehditlerini sürdürmesi üzerine geri döndüğünü söyleyen Ali A., komşularının da evden gürültüler geldiğini ve eşyaların kırıldığını haber verdiklerini aktardı.

        Bir süre sonra yine komşularından evin ateşe verildiği haberini aldığını kaydeden Ali A. şöyle konuştu:

        "Her şikayetçi olduğumda serbest kalıyor ve benden önce eve geliyor, 4 sefer oldu, salmasınlar bunu. Sadece bana değil herkese zararlı. Bunun adımı zarar, dışarda gezmesi sakıncalı. Alır, satar, ticaretini yapar, millete zarar verir. Herkese zarar verebilir. Sıfırdan bu günlere geldik ama bizi bitirdi."

        Yangın nedeniyle evin mutfak bölümde hasar oluştuğu görülürken, evin oturma odası ve koridorunda ise bazı eşyanın dağıldığı ya da kırıldığı dikkati çekti.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından eve giren ev sahipleri gözyaşlarına hakim olamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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