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        Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Antalya'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 22:38 Güncelleme: 01.07.2025 - 22:38
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        Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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        Antalya'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

        Antalya Vali Yardımcısı Dr. Suat Seyitoğlu, Kaleiçi Yat Limanı'ndaki programda, 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin denizler üzerindeki tam egemenliğinin ve ekonomik bağımsızlığının ilanı niteliğinde olduğunu belirtti.

        Antalya'nın tarih boyunca Akdeniz'in en önemli deniz ticareti, turizm ve savunma merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Seyitoğlu, kentin bugün de Türkiye'nin dünyaya açılan yüzlerinden biri olarak deniz ulaşımı, kruvaziyer turizmi, yatçılık, su ürünleri ve deniz eğitimi gibi birçok alanda gelişmeye devam ettiğini dile getirdi.

        Seyitoğlu, Antalya Valiliği olarak denizciliğin geliştirilmesi için tüm kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi bandosunun eserler seslendirdiği programda, yüzme, denizden çıpa çıkarma ve yağlı direkten bayrak kapma yarışmaları yapıldı.

        Program, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve römorkörlerin su gösterisiyle sona erdi.

        - Kumluca

        Kumluca'da da Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ile ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Kaymakam Güneş, buradaki konuşmasında, "Atatürk, denizciliği 'Türk büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve en kısa zamanda başarmalıyız' diyerek denizci bir millet olma hedefini bizlere göstermiştir Bugün geldiğimiz noktada denizcilik sektörü ülkemiz ekonomisi için hayati bir öneme sahiptir." dedi.

        Belediye Başkanı Avcıoğlu da üç tarafı denizlerle çevrili ülkede denizlerin önemine dikkati çekti.

        Konuşmaların ardından Güneş ve Avcıoğlu, denize çelenk bıraktı.

        Halk oyunları ve dans gösterilerinin ardından sürat teknesi yarışı, su altında bekleme, yüzme ve yağlı direkten bayrak alma yarışmaları yapıldı. Yarışmacıların zor anlar yaşadığı yağlı direkten bayrak alma yarışması renkli görüntüler oluşturdu.

        45 yarışmacının katıldığı yarışta, son 8 yılın şampiyonu Hasam Çüm, bu yıl da yağlı direkten bayrağı alarak 9. kez yarışmayı kazandı.

        Yağlı direkten bayrak alma yarışı sırasında düşerek sakatlanan bir yarışmacı ise rakiplerinin yardımıyla denizden çıkarıldı. İlk müdahalesi alandaki sağlık ekibince yapılan yarışmacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yarışmalarda dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

        Yağlı direkten bayrak alma yarışmasının birincisi Çüm'e kupa ve madalyanın yanı sıra 10 bin lira ödül verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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