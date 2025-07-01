Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Antalya'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

Antalya Vali Yardımcısı Dr. Suat Seyitoğlu, Kaleiçi Yat Limanı'ndaki programda, 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin denizler üzerindeki tam egemenliğinin ve ekonomik bağımsızlığının ilanı niteliğinde olduğunu belirtti.

Antalya'nın tarih boyunca Akdeniz'in en önemli deniz ticareti, turizm ve savunma merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Seyitoğlu, kentin bugün de Türkiye'nin dünyaya açılan yüzlerinden biri olarak deniz ulaşımı, kruvaziyer turizmi, yatçılık, su ürünleri ve deniz eğitimi gibi birçok alanda gelişmeye devam ettiğini dile getirdi.

Seyitoğlu, Antalya Valiliği olarak denizciliğin geliştirilmesi için tüm kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bandosunun eserler seslendirdiği programda, yüzme, denizden çıpa çıkarma ve yağlı direkten bayrak kapma yarışmaları yapıldı.

Program, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve römorkörlerin su gösterisiyle sona erdi. - Kumluca Kumluca'da da Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ile ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Güneş, buradaki konuşmasında, "Atatürk, denizciliği 'Türk büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve en kısa zamanda başarmalıyız' diyerek denizci bir millet olma hedefini bizlere göstermiştir Bugün geldiğimiz noktada denizcilik sektörü ülkemiz ekonomisi için hayati bir öneme sahiptir." dedi. Belediye Başkanı Avcıoğlu da üç tarafı denizlerle çevrili ülkede denizlerin önemine dikkati çekti. Konuşmaların ardından Güneş ve Avcıoğlu, denize çelenk bıraktı. Halk oyunları ve dans gösterilerinin ardından sürat teknesi yarışı, su altında bekleme, yüzme ve yağlı direkten bayrak alma yarışmaları yapıldı. Yarışmacıların zor anlar yaşadığı yağlı direkten bayrak alma yarışması renkli görüntüler oluşturdu.