Alanya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Kızılkule Altı Soğukkapı Plajı'nda ise bu yıl ikincisi düzenlenen gece yüzme etkinliği gerçekleştirildi.

Kızılkule önündeki kutlamalarda yüzme, halat çekme, tabak atma ve yağlı direk yarışmaları, fly board gösterisi ve sub board geçişi yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.