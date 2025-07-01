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        Alanya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Alanya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında gece yüzme etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 23:46 Güncelleme: 01.07.2025 - 23:49
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        Alanya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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        Alanya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında gece yüzme etkinliği gerçekleştirildi.

        Kızılkule önündeki kutlamalarda yüzme, halat çekme, tabak atma ve yağlı direk yarışmaları, fly board gösterisi ve sub board geçişi yapıldı.

        60 kişinin katıldığı yağlı direk yarışmasında da Emirhan Şerik, bayrağı kapmayı başardı.

        Şerik'e, ödül olarak ipek dokuma Alanya Kuşağı verildi.

        Kızılkule Altı Soğukkapı Plajı'nda ise bu yıl ikincisi düzenlenen gece yüzme etkinliği gerçekleştirildi.

        Işıklarla belirlenen parkurda katılımcıların kontrollü şekilde kulaç attığı etkinlik, vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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