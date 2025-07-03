Antalya'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi
Antalya'nın Kepez ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında jandarma tarafından operasyon düzenlendi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında jandarma tarafından operasyon düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir evde kaçak üretim yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen baskında, 2 sigara sarma makinası, 2 kompresör, 3 bin 150 kaçak tütün ile 100 bin makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
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