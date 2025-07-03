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        Antalya'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi

        Antalya'nın Kepez ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında jandarma tarafından operasyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 10:20 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:20
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında jandarma tarafından operasyon düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir evde kaçak üretim yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen baskında, 2 sigara sarma makinası, 2 kompresör, 3 bin 150 kaçak tütün ile 100 bin makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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