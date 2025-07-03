Kumluca Belediyesi Temmuz ayı olağan toplantısı yapıldı

Daha sonra toplantıda görüşülen tüm gündem maddeleri ve teklifler meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Avcıoğlu, Temmuz ayı olağan meclis toplantısında alınacak olan kararların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

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