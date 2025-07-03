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        Kumluca Belediyesi Temmuz ayı olağan toplantısı yapıldı

        Kumluca Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, belediye başkanı Mesut Avcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:44 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:46
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        Kumluca Belediyesi Temmuz ayı olağan toplantısı yapıldı
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        Kumluca Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, belediye başkanı Mesut Avcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

        Belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Avcıoğlu, Temmuz ayı olağan meclis toplantısında alınacak olan kararların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Daha sonra toplantıda görüşülen tüm gündem maddeleri ve teklifler meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

        Galeri
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