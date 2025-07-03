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        Alanya'da marka avukatlarına saldırı girişiminde bulunduğu belirlenen 6 kişi gözaltına alındı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde denetim yapan marka avukatlarına saldırı girişiminde bulunduğu belirlenen 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 22:27 Güncelleme: 03.07.2025 - 22:27
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        Alanya'da marka avukatlarına saldırı girişiminde bulunduğu belirlenen 6 kişi gözaltına alındı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde denetim yapan marka avukatlarına saldırı girişiminde bulunduğu belirlenen 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Valiliğin açıklamasında, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde, "Taklitçi esnaftan linç girişimi", "Avukatı dövdüler", "Jandarmanın kafasında sandalye kırdılar" paylaşımlarının ardından çalışma yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Bahse konu olayda denetimler esnasında bazı esnaflar tarafından, marka avukatlarına yönelik saldırı girişiminde bulunulmuş, ancak jandarma ekiplerinin müdahalesi ile bu teşebbüs engellenmiştir. Olayı gerçekleştiren 6 şüpheli Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda jandarma ekiplerince gözaltına alınarak haklarında adli tahkikata başlanmıştır. Jandarma personelimize iddia edildiği gibi herhangi bir fiziki müdahale meydana gelmemiştir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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