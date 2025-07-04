Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Eski SGK Antalya İl Müdürü ve 2 iş müfettişi "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:53 Güncelleme: 04.07.2025 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski SGK Antalya İl Müdürü ve 2 iş müfettişi "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da özel hastanelerin denetimleri sırasında tespit edilen eksikliklerin görmezden gelinmesi karşılığında rüşvet aldıkları iddia edilen iki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı iş müfettişi ile eski SGK İl Müdürü S.E. gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran özel bir hastanenin sahibi H.U, kentteki 2 özel hastanesine denetime gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı iş müfettişleri E.Ö. ve M.A.B'nin tespit ettikleri eksiklikler için 40-50 milyon civarında ceza keseceklerini beyan ettiklerini ileri sürdü.

        Bunun üzerine eski SGK İl Müdürü S.E'nin devreye girdiğini iddia eden H.U, kendisinden 120 bin avro rüşvet talep edildiğini iddia ederek, eski il müdürü ile E.Ö. ve M.A.B'den şikayetçi oldu.

        Başsavcılığın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

        Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.E, M.A.B ve E.Ö'yü daha önceden seri numaraları alınmış 90 bin avro ile suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada şüpheli S.E. ile hastane sahibi H.U. arasında geçtiği ileri sürülen konuşma kayıtları da yer aldı.

        Kayıtlarda eski SGK İl Müdürü S.E'nin H.U'dan "Beş yüz kişi desen 40 bin liradan 20 milyon yapar. Bizim bu raporu yukarıda da onaylatmamız lazım. Hadi ondan değil, biz kendimiz indirim yapalım, hani 120 yerine 90 isteyelim. Bunu bitirelim diyorlar." ifadeleri kayıtlara geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Beşiktaş'ın hazırlık maçları HT Spor'da!
        Beşiktaş'ın hazırlık maçları HT Spor'da!
        Ayıp edildi
        Ayıp edildi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Baba ile oğluna kanlı infazda detaylar ortaya çıktı!
        Baba ile oğluna kanlı infazda detaylar ortaya çıktı!
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü!
        Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü!
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Eski SGK Antalya İl Müdürü ve 2 müfettiş "rüşvet" iddiasıyla t...
        GÜNCELLEME - Eski SGK Antalya İl Müdürü ve 2 müfettiş "rüşvet" iddiasıyla t...
        Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu; Başkan Kara göza...
        Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu; Başkan Kara göza...
        Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın da aralarında bulunduğu 34 kişi rüşvet i...
        Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın da aralarında bulunduğu 34 kişi rüşvet i...
        Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu (2)
        Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu (2)
        Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu
        Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonu
        Şarkıcı Berkay Antalya'da konser verdi
        Şarkıcı Berkay Antalya'da konser verdi