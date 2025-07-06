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        GÜNCELLEME 2 - Manavgat'ta hayvan parkından kaçan aslan vurularak etkisiz hale getirildi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçarak bir kişiyi yaralayan aslan, vurularak etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 13:52 Güncelleme: 06.07.2025 - 13:52
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        GÜNCELLEME 2 - Manavgat'ta hayvan parkından kaçan aslan vurularak etkisiz hale getirildi
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçarak bir kişiyi yaralayan aslan, vurularak etkisiz hale getirildi.

        Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarında faaliyet gösteren özel bir hayvan parkında bulunan "Zeus" isimli erkek aslan, sabaha karşı kafesinden kaçtı.

        Hayvan parkına yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki tarlasında çalışan Süleyman Kır, aslanın saldırısı sonucu yaralandı. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Kır, tedavi altına alındı.

        Jandarma ve polis ekiplerince, hayvan parkının etrafında güvenlik önlemi alındı, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

        Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, hayvanın kafesinden nasıl kaçtığının henüz netlik kazanmadığını dile getirdi.

        Öte yandan, Bilal Faruk Zeybek isimli genç evlerinin yakınındaki otluk alandan çıkarak uzaklaşan aslanı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Ormanlık alana kaçtığı belirlenen aslan, vurularak etkisiz hale getirildi. Manavgat Belediyesi ekipleri, öldürülen hayvanı kamyona yükleyerek bölgeden götürdü.

        - "Önce köpek sandım"

        Aslanın saldırısı sonucu kulağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Süleyman Kır'ın tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edildi.

        Kır'ın eşi Gülperi Kır, AA muhabirine, olay anında eşinin yanında olduğunu söyledi.

        Fıstık tarlasında sulama sistemlerini açtıktan sonra eşiyle yattıklarını anlatan Kır, "Saat 03.30, 04.00 civarıydı. Sivrisinekten korunmak için üzerimize battaniye örttük. Ezan okundu, namaz kılayım diye doğrulmaya çalıştım ama kalkamadım. Bir anda sol ayağıma bir şeyin dokunduğunu hissettim. Isırdı zannettim, 'Köpek mi, kedi mi?' diye düşündüm. Bir toparlandım, baktım kocaman bir şey, önce köpek sandım." diye konuştu.

        Saldırı anında büyük panik yaşadıklarını anlatan Gülperi Kır, "Eşim kalktı, üstümüzde hem askeri ceket vardı hem battaniye. 15-20 dakika mücadele ettik. Çocuğumu, kardeşimi, komşuyu aradım, onlar geldi. Sonra aslan bayağı bir uzaklaştı, 15-20 metre ileri gitti. Dört araba, polis, jandarma geldi. Işıklarla fıstık tarlasının öteki ucundan aslanın gittiğini gördüler, geri çıktılar." ifadelerini kullandı.

        Yaşadıklarına inanamadığını belirten Kır, "Rüyamda görsem inanmazdım. Beş litrelik su bidonu vardı, aslanın üzerine attım, hiçbir şey yapamadım. Orada araba da vardı ama ne yapacağımı bilemedim, gücüm yetmedi." dedi.

        - "Aslanla bir süre boğuştuk"

        Süleyman Kır'ın oğlu Ahmet Kır ise aslanın saldırısına uğrayan babasının videosunu yayımladı.

        Videoda Kır, "Üstümde battaniye vardı. Battaniyeyi kaldırdığımda aslanın üzerime çöktüğünü gördüm. Aslanla bir süre boğuştuk. Yardım istedik, çevrede kimse yoktu. Bu sırada aslan baldırımı ve boynumu ısırdı. Boynunu yakalayarak sıktım, o esnada kaçtı. Yaklaşık on metre uzaklaşıp dikildi. O sırada kolluk kuvvetleri geldi." ifadelerini kullandı.

        - Hayvan parkı hakkında inceleme başlatıldı

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Manavgat ilçesinde bulunan hayvan parkından gece saatlerinde bir aslanın kaçtığına dair gelen ihbar üzerine ekiplerin hızlıca olay yerine intikal ettiği belirtildi.

        Aslanın Ilıca mevkisinde bir kişiyi yaralamasının ardından ormanlık alana yöneldiğinin tespit edilmesi üzerine alanın müdürlük personeli ve jandarma ekipleri tarafından çevrildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yürütülen çalışmalar neticesinde, aslan etkisiz hale getirilerek bulunduğu alandan uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili bahse konu hayvanat bahçesinin faaliyetleri 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanat Bahçelerinin ve Doğal Yaşam Parklarının Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında yönetmelik kapsamında incelenmekte olup yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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