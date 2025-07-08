Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sahte belgeyle gayrimenkul satışı yapmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

        Antalya'da sahte belgelerle yurt dışındaki bir kişinin gayrimenkulünü satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 17:29 Güncelleme: 08.07.2025 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sahte belgeyle gayrimenkul satışı yapmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da sahte belgelerle yurt dışındaki bir kişinin gayrimenkulünü satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında yaşayan bir kişinin gayrimenkulünü sahte nüfus cüzdanı ve belgelerle satmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda sahte belge ile gayrimenkulü 15 milyon bedelle satmaya çalışan D.Ş. tapu müdürlüğünde, dolandırıcılık olayını organize eden S.A, M.H.A. ve H.K. ise farklı bir adreste gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Abdurrahman Tutdere için ev hapsi kararı
        Abdurrahman Tutdere için ev hapsi kararı
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        36 saatlik aşırı sıcak uyarısı
        36 saatlik aşırı sıcak uyarısı
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Devrilip sürüklenen motosiklet, turistlere çarptı
        Devrilip sürüklenen motosiklet, turistlere çarptı
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor
        flaş
        flaş
        Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda beled...
        Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda beled...
        Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda şüpheliler adliyede; Başkan K...
        Manavgat Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda şüpheliler adliyede; Başkan K...
        Antalya'da başkan vekili seçimi cuma günü yapılacak (2)
        Antalya'da başkan vekili seçimi cuma günü yapılacak (2)