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        Finike'de denizde su altı temizliği yapıldı

        Antalya'nın Finike ilçesinde su altı temizliği etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 09:50 Güncelleme: 15.07.2025 - 09:50
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        Finike'de denizde su altı temizliği yapıldı
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        Antalya'nın Finike ilçesinde su altı temizliği etkinliği düzenlendi.

        Finike Kaymakamlığınca Finike Dalış Merkezi koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Rotasızlar Grubu Başkanı Cem Atakan, dalış eğitmeni Fevzi Biçer ile gönüllü ekip, dalarak deniz dibinde biriken atıkları topladı.

        Kaymakam Musa Kazım Çelik, çevre ve deniz temizliğine dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Vatandaşlara da duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulunan Çelik, "Denizlerimizi ve çevremizi hep birlikte koruyalım, gelecek kuşaklara temiz bir dünya bırakalım." ifadesini kullandı.

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