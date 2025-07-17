Antalya Tarım Konseyi yaş meyve sebze sektörü için rapor hazırladı

Antalya Tarım Konseyi'nce (ATAK) hazırlanan yaş meyve ve sebze sektöründeki gelişmelerin değerlendirildiği rapor, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a sunuldu.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ATAK tarafından yaş meyve sebze piyasası ve hal mevzuatı ile ilgili tespitler, sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin bir rapor hazırlandı. Raporda, sektörün mevcut yapısı, karşılaştığı sorunlar, beklentiler ve hal yasasında yapılması gereken düzenlemelerle ilgili değerlendirmeler yer aldı.

Rapor, ATAK ve Borsa Başkanı Ali Çandır, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Top, Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan ve ATB Genel Sekreteri Tolgahan Alavant'ın yer aldığı heyet tarafından Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çandır, raporun sektör temsilcilerinin görüşleriyle hazırlandığını belirtti.

Tarımsal ticaretin daha şeffaf, verimli ve etkin işlemesine zemin hazırlamak amacıyla böyle bir rapor hazırladıklarını aktaran Çandır, "Hazırladığımız çalışmamızı Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile paylaştık. Kendilerine ilgisi ve desteği için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.