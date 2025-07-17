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        MHP Kumluca İlçe Başkanlığından aşure ikramı

        –Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kumluca İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 18:08 Güncelleme: 17.07.2025 - 18:22
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        MHP Kumluca İlçe Başkanlığından aşure ikramı
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        –Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kumluca İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

        MHP Kumluca İlçe Başkanlığı tarafından parti binası önünde yapılan aşure ikramına, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve partililer katıldı.

        Kaymakam Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve MHP Kumluca İlçe Başkanı Ömer Tekin tarafından vatandaşlara aşure ikramıyla başlayan etkinlikte, konuşan İlçe Başkanı Ömer Tekin, aşurenin içindeki bulunan malzemeler gibi Türkiye'de her zamankinden daha fazla kardeşliğe, birliğe, beraberliğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

        Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunmak istediklerini ifade eden Tekin, "Türkiye'nin her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. Amacımız aşuredeki olduğu gibi insanlarımızı, bir arada tutmak, kardeşliğimizi, paylaşmayı öne çıkarmak. Bu vesile ile katılan, destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından Kumluca Müftüsü Bedir Aydın tarafından dua yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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