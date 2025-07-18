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        Türkiye "canlı vericili nakiller"de dünyada böbrekte ilk, karaciğerde ikinci sırada

        Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı Nilgün Bilal, Türkiye'nin dünyada canlı vericili nakillerde böbrekte ilk, karaciğerde ikinci sırada yer aldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 10:39 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:39
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        Türkiye "canlı vericili nakiller"de dünyada böbrekte ilk, karaciğerde ikinci sırada
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        Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı Nilgün Bilal, Türkiye'nin dünyada canlı vericili nakillerde böbrekte ilk, karaciğerde ikinci sırada yer aldığını belirtti.

        Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Organ Nakli Koordinatörü ve koordinasyon birimi sorumlusu da olan öğretim görevlisi Bilal, AA muhabirine, son dönemde organ naklinde hareketlilik olduğunu söyledi.

        Yapılan bağışların organ bekleyen hastaların ihtiyacını karşılayamadığını dile getiren Bilal, "Sağlık Bakanlığının ulusal bekleme listesinde 35 binin üzerinde hasta bulunuyor. Bunun 25 bin civarındaki böbrek bekleyenler. Onun dışında kalp, akciğer, karaciğer, kompozit dokular bekleyen hastalarımız var. Dünya bazında baktığımızda kadavradan organ bağışında oldukça gerideyiz. Bunca çabaya rağmen ülkemizde ölümden sonra organ bağışlama kültürü henüz tam olarak yerleşmedi." diye konuştu.

        Bilal, küresel salgın ve deprem gibi toplumsal olayların organ bağışını derinden etkilediğini vurgulayarak, "Dünyada canlı vericili böbrek ve karaciğer naklinde bir ve ikinci sıradayız. Geçmiş yıllara baktığımızda 2025'te organ bağışı konusunda hareketliliğimiz var. Bu da çok sevindirici. İleriye yönelik daha iyi olacağını gösteriyor." dedi.

        Geçen sene beyin ölümü olan kişilerden organ bağışlama oranının yüzde 17,5 olduğunu bildiren Bilal, yoğun eğitim çalışmaları sayesinde bu rakamın 2025'in ilk 6 ayında yüzde 22,5'a çıktığını kaydetti.

        - "Hayattayken organ bağışı vasiyetinde bulunun"

        Tüm organ nakli koordinatörlerinin ülke genelinde canla başla çalıştığına dikkati çeken Bilal, Antalya'nın, Türkiye'nin 9 bölge koordinasyon merkezi arasında organ bağışı oranı en yüksek bölge haline geldiğini anlattı.

        Bilal ilk üçte Antalya, Bursa ve Samsun'un yer aldığını açıkladı.

        Türkiye'nin tüm canlı vericili organ nakillerinde dünyada birinci olduğunu belirten Bilal, "Organ bağışlamak büyük bir iyilik. Ama ölmüş bir yakınınızın, tanımadığınız insanlara organını bağışlamak en büyük erdem. Yani maddi olarak ölçülebilir bir iyilik değil yani. O yüzden herkesin hayattayken, öldükten sonrası için organ bağışı vasiyetinde bulunması önemli." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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