Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak, dolu ve hortum etkili oldu

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde, sağanak, dolu ve hortum hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 22:18 Güncelleme: 18.07.2025 - 22:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak, dolu ve hortum etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde, sağanak, dolu ve hortum hayatı olumsuz etkiledi.

        Elmalı'da akşam saatlerinde sağanak, dolu ve hortum etkili oldu.

        Çukurelma, Kışla ve Karyağdı mahallelerindeki sera ve elma bahçelerinde oluşan sel, ürünlere zarar verdi. Dolu ve hortum nedeniyle de seralar zarar gördü.

        Selin sürüklediği taş ve toprak nedeniyle Karyağdı ve Kışla mahallelerindeki bazı yollar trafiğe kapandı. Belediye ekipleri, yolların açılması için çalışma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da sağanak ve fırtına
        Ankara'da sağanak ve fırtına
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Efsaneler HT Spor'da buluşuyor!
        Efsaneler HT Spor'da buluşuyor!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
        Antalya'da kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenlendi
        Antalya'da kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenlendi
        Antalya'da yol kenarındaki ağaçlara çarpan otobüsteki 10 kişi yaralandı
        Antalya'da yol kenarındaki ağaçlara çarpan otobüsteki 10 kişi yaralandı
        Sosyal medyadaki köpek balığı videosuna suç duyurusu
        Sosyal medyadaki köpek balığı videosuna suç duyurusu
        Antalyaspor'da başkanlığa Rıza Perçin seçildi
        Antalyaspor'da başkanlığa Rıza Perçin seçildi
        İbradı'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
        İbradı'da vatandaşlara aşure dağıtıldı