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        İbradı'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Antalya'nın İbradı ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:22 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:22
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        İbradı'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
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        Antalya'nın İbradı ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        İbradı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Başkan Hatice Sekmen, kazan başına geçerek, aşureyi ilçe halkına kendisi dağıttı.

        Sekmen, muharrem ayının toplumsal birlikteliği güçlendiren önemli dönemlerden biri olduğunu söyledi.

        Belediye olarak ilçe halkı ile daima dayanışma içinde olduklarını ifade eden Sekmen, "Aşure, kültürümüzde farklılıkların bir araya gelerek oluşturduğu zenginliğin bir simgesidir. Hem paylaşmanın, hem birlikteliğin önemini vurgulamak amacıyla aşure kazanlarının başında bir araya geldik. Katılan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ederim." diye konuştu.

        Vatandaşlar da Sekmen'e böyle bir etkinlik gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.

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        Galeri
        Galeri
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