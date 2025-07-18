Antalya'da kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenlendi

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muay Thai Topluluğu, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) ile Türk Kızılayı işbirliğinde, kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

Antalya Spor Salonu'nda "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllü kent sakinleri, milli sporcular, aileleri ve öğrenciler kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Fatma Şalvarlı, geniş çaplı ve güzel bir kampanya geçirdiklerini söyledi.

Bu kampanyanın diğer tüm kurum ve kuruluşlara örnek olmasını dileyen Şalvarlı, "Kan bağışı hayat kurtaran bir eylem. Bağışlayacağınız bir ünite kanla hiç tanımadığınız 3 kişinin hayatını kurtarmış oluyorsunuz. Yeni kampanyamızla da her bir ünite kan bağışı yapanlar için 3 tane fidan dikiliyor." dedi.

EMŞAV Medya ve Halkla İlişkiler Başkanı Bülent Akşam ise kampanyayı "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla ülke geneline yaymak istediklerini ifade etti.