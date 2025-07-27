Işıklandırılan Side Antik Kenti gece daha fazla turist çekiyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - MUSTAFA KARABIYIK - Geç Bronz Çağı, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait izler taşıyan Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti, "Geleceğe Miras Projesi" ile gece de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Antik dönemdeki Pamfilya bölgesinin en önemli liman kentinde 1947'de başlatılan ve aralıksız sürdürülen kazı çalışmalarıyla her yıl birbirinden değerli eserler gün yüzüne çıkarılıyor. Kentte bulunan tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan Athena ile Apollon tapınakları antik kalıntılarıyla geçmişteki ihtişamlarını yansıtıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında gece müzeciliği çalışmalarıyla ışıklandırılan Side Antik Kenti, ışıklar altındaki görkemli yapılarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Gece de gezilebilen kent, tarih tutkunları yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Antik kent özellikle hava sıcaklarının yüksek olduğu yaz döneminde, akşam daha fazla ziyaretçi ağırlıyor.

Görkemli tapınaklar, tarihi kalıntılar ışıklar altında tatilcilere, eşsiz görsel şölen sunuyor. - Turizmciler gece müzeciliğinden memnun Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Bölge Temsilcisi Ahmet Özden, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" ile kültür turizmine önemli yatırım yaptığını söyledi. Side'nin de bu projede yer alan önemli antik kentlerden biri olduğunu dile getiren Özden, son yıllardaki çalışmalarda kentin çehresinin tamamen değiştiğini ifade etti. Antik kentin daha fazla turist ağırlamaya başladığını anlatan Özden, "Yoğun turist ağırladığımız haziran, temmuz, ağustos aylarında hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle Antalya'ya gelen turistler antik kentleri gezmekte zorlanıyor. Sıcak havada antik kenti çok fazla tercih etmiyorlar ama gece müzeciliğinin başlamasıyla saat 17.00 ve 18.00'den sonra Side'de daha fazla hareketlilik yaşanıyor." dedi.