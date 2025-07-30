Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da gölde kaybolan genci arama çalışması başlatıldı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düşen terliğini almak için girdiği baraj gölünde kaybolan 16 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:46 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da gölde kaybolan genci arama çalışması başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düşen terliğini almak için girdiği baraj gölünde kaybolan 16 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı.

        Yaz tatili için Van'dan Manavgat'ta imamlık yapan eniştesinin yanına gelen Özgür Güner, arkadaşlarıyla Oymapınar Mahallesi'ndeki baraj gölü çevresinde gezintiye çıktı.

        Kıyıda yürüdüğü sırada düşen terliğini almak için göle giren genç, bir müddet sonra yaklaşık 5 metre derinliğindeki suda kayboldu.

        Güner'in arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Bölgeye AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Gölde genci arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        Fenerbahçe, Skriniar'a kavuşuyor!
        Fenerbahçe, Skriniar'a kavuşuyor!
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Antalya'da gölde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
        GÜNCELLEME - Antalya'da gölde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
        Antalya Havalimanı'nda gelen yolcu durağı hizmete açıldı
        Antalya Havalimanı'nda gelen yolcu durağı hizmete açıldı
        Antalya'da son bir haftada kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında 2 ki...
        Antalya'da son bir haftada kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında 2 ki...
        Antalya'da son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı tutuklandı
        Antalya'da son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı tutuklandı
        Antalyalılar Derneği yönetimi, Korkuteli Belediye Başkanı Caran'ı ziyaret e...
        Antalyalılar Derneği yönetimi, Korkuteli Belediye Başkanı Caran'ı ziyaret e...
        Alanya'da kaçak tütün operasyonu
        Alanya'da kaçak tütün operasyonu