5. Uluslararası Uterus Nakli Derneği Kongresi Antalya'da başladı

Dünyada kadavradan ilk rahim naklinin yapıldığı Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Uterus Nakli Derneği (ISUTx) Kongresi'nde rahim naklinin geleceği ve yapay organ gibi konular tartışılıyor.

Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongreye 20 ülkeden 100 bilim insanı katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, ilk rahim naklinin üzerinden 15 yıl geçtiğini belirtti.

Rahim naklinde dünyanın en iyi ekiplerinin Antalya'da buluştuğunu ifade eden Özkan, "Dünyanın en iyi ekipleriyle buluşmak, onlara Antalya'yı tanıtmak bizim için onur. Dünyada 130 rahim nakli yapıldı, 70 bebek dünyaya geldi. Hedefimiz ilerleyen yıllarda immün sistemini baskılayan ilaçlar olmadan bir şekilde rahim naklini yapmak. Hem yapay organ hem de ilaçsız nakil hem de hayvandan insana nakilleri konuşacağız. Her şey bir hayalle başlar. Küçük küçük bu anlamda başlayan adımlar var." dedi.

- "Yumurtaları olan hastalara rahim nakli yapılıyor"