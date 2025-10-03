Antalya'da düzenlenen "10. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali" 9 Ekim'de başlayacak
Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenecek "Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali" 9-12 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında bu yıl tarihi Kaleiçi'nin dar ve labirenti andıran sokaklarında ilk kez oryantiring yarışması yapılacak.
Dünyanın dört bir yanından gelecek ülke heyetlerinin de katılacağı, 12 Ekim Pazar günü yapılacak yarışmada, yaşayan antik kentin dar sokaklarında harita ve pusulalar yardımıyla tek tek hedefler aranacak.
Yarışmada, dereceye gireceklere çeşitli ödüller verilecek.
Kent sakinlerinin katılımına da açık olan yarışma için başvurular, "spor.muratpasa-bld.gov.tr" adresinde açıldı.
