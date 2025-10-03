Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kepez'de park yenileme ve düzenleme çalışması yapıldı

        Kepez Belediyesi tarafından ilçedeki mahallelerde park yenileme ve yeşil alan düzenlemeleri yapılarak, modern yaşam alanları oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 14:26 Güncelleme: 03.10.2025 - 14:26
        Kepez'de park yenileme ve düzenleme çalışması yapıldı
        Kepez Belediyesi tarafından ilçedeki mahallelerde park yenileme ve yeşil alan düzenlemeleri yapılarak, modern yaşam alanları oluşturuldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Selim Mahallesi'nde park alanı ile yeşil alanda yenileme ve düzenleme çalışmasını tamamladı.

        Çalışmalar kapsamında, çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin bakımı yapıldı, oturma alanları yenilendi, çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yapılan düzenlemelerle çocukların güvenle oynayacağı alanlar oluşturduklarını ve mahalleye daha estetik bir görünüm kazandırdıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

