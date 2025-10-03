Alanyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından taktik uygulamayla sona erdi.
Öte yandan antrenman öncesi futbolcu Fidan Aliti için doğum günü kutlaması yapıldı.
