Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 13:44 Güncelleme: 03.10.2025 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından taktik uygulamayla sona erdi.

        Öte yandan antrenman öncesi futbolcu Fidan Aliti için doğum günü kutlaması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!
        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        "AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli"
        "AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli"
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar

        Benzer Haberler

        Okul servis minibüsü ile midibüs çarpıştı; 7 öğrenci yaralı
        Okul servis minibüsü ile midibüs çarpıştı; 7 öğrenci yaralı
        Anneannesi ile teyzesini öldüren sanık için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet t...
        Anneannesi ile teyzesini öldüren sanık için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet t...
        10 gün önce cezaevinden çıkan kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu
        10 gün önce cezaevinden çıkan kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu
        Antalya'da düzenlenen "10. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali" 9 Ekim'...
        Antalya'da düzenlenen "10. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali" 9 Ekim'...
        Atık su istasyonundaki 3 ölümde 'gaz' şüphesi
        Atık su istasyonundaki 3 ölümde 'gaz' şüphesi
        "Emzirmek hem anneyi hem bebeği obeziteden de koruyor"
        "Emzirmek hem anneyi hem bebeği obeziteden de koruyor"