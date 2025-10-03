Altın Portakal'da "Ulusal Belgesel Film Yarışması"nın jüri üyeleri açıklandı

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Ulusal Belgesel Film Yarışması"nın jüri üyeleri belli oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin hazırlıklarına devam ediliyor.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda jüri üyeleri, Amir Etminan, Sevinç Yeşiltaş ve Şafak Bakkalbaşıoğlu'ndan oluşuyor.

Ön seçici kurulunu Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümünde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç, sinema yazarı ve program yöneticisi Okan Arpaç ve belgesel yapımcısı ve akademisyen Ayşegül Selenga Taşkent'in oluşturduğu Ulusal Belgesel Film yarışmalarında, "Berona", "KEÇİ501", "Kendal'a Bir Heykel", "Kitabın Rüyası", "Nilgün", "Roman Gibi", "Tanıştığıma Memnun Oldum", "The Making Of Michel Petite", "Üstad Mehmed Siyah Kalem" ve "Yerli Yurtsuz" filmleri yarışacak.