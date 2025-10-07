Habertürk
        Kaş'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 07.10.2025 - 17:18 Güncelleme: 07.10.2025 - 17:21
        Kaş'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Antalya'nın Kaş ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        B.K. yönetimindeki 07 BIK 733 plakalı minibüs, Kaputaj Plajı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen F.Ö'nün kullandığı SYW66 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

