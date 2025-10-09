Antalya'da bir otele düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Görüntülerde, motosikletle hızla otelin önünden geçen 2 kişiden arkada oturanın tabancayla otele ateş açması, şüphelilerin bir narenciye bahçesinde terk ettikleri motosiklet, çıkardıkları kıyafetleri ve saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabancanın bulunması yer alıyor.

Çalışma sonucunda, saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen 2 şüpheli ve onları azmettirdikleri değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir otele silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otele düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

