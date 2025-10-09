Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da bir otele düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otele düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Giriş: 09.10.2025 - 10:40 Güncelleme: 09.10.2025 - 10:40
        Antalya'da bir otele düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otele düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir otele silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Çalışma sonucunda, saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen 2 şüpheli ve onları azmettirdikleri değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan saldırı anı ve düzenlenen operasyona ilişkin görüntüler basın mensuplarıyla paylaşıldı.

        Görüntülerde, motosikletle hızla otelin önünden geçen 2 kişiden arkada oturanın tabancayla otele ateş açması, şüphelilerin bir narenciye bahçesinde terk ettikleri motosiklet, çıkardıkları kıyafetleri ve saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabancanın bulunması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

