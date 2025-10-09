Kepez Belediyesi personeline yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Psikolog Fırat Özdemir ise eğitimde tütün ürünlerinin fiziksel ve psikolojik etkilerine dikkati çektiklerini kaydetti.

Yetişkinlere yönelik eğitimlerle farkındalığı artırmayı hedeflediklerini dile getiren Özcan, "Antalya genelinde bu eğitimleri daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Belediyeler, kamu kurumları ve özel sektör çalışanlarına ulaşarak Yeşilay'ın koruyucu çalışmalarını genişletmeyi planlıyoruz." dedi.

Yeşilay Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadelenin sadece gençlerle sınırlı olmadığını belirtti.

Kepez Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen eğitim programı Psikolog Fırat Özdemir ve şube sorumlusu Burcu Çevik tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi tarafından Kepez Belediyesi personeline yönelik tütün bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

