        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kepez Belediyesi personeline yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

        Kaynak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 15:51 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:51
        Kepez Belediyesi personeline yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi tarafından Kepez Belediyesi personeline yönelik tütün bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        Kepez Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen eğitim programı Psikolog Fırat Özdemir ve şube sorumlusu Burcu Çevik tarafından gerçekleştirildi.

        Yeşilay Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadelenin sadece gençlerle sınırlı olmadığını belirtti.

        Yetişkinlere yönelik eğitimlerle farkındalığı artırmayı hedeflediklerini dile getiren Özcan, "Antalya genelinde bu eğitimleri daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Belediyeler, kamu kurumları ve özel sektör çalışanlarına ulaşarak Yeşilay'ın koruyucu çalışmalarını genişletmeyi planlıyoruz." dedi.

        Psikolog Fırat Özdemir ise eğitimde tütün ürünlerinin fiziksel ve psikolojik etkilerine dikkati çektiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

