İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Arslan ve Şimşek, Antalya'ya döndü

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerden Alpaslan Arslan ile Hakan Şimşek, Antalya'ya döndü.

İstanbul'dan gelen Arslan ve Şimşek, Antalya Havalimanı'nda yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı ve Antalya Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerince karşılandı.

Arslan, havalimanı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerinin birkaç gün hapis kaldıklarını ama Filistinlilerin 80 yıldır en büyük acıyı, çileyi yaşadıklarını söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun bir eşiği aştığını ifade eden Arslan, "Birleşmiş vicdan hareketini başlattık. Bütün dünya vicdanlı insanların bir araya gelip oluşturduğu, dil, ırk, mezhep, ne kadar çeşitlilik varsa hepsinin başlattığı bir hareketti. Bu bir eşikti, inşallah zaferle taçlanır." dedi.

Arslan, bu hareketin burada kalmayacağını, Filistin'in özgürlüğü için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.