MATSO'dan öğrencilere destek

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasınca (MATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere eğitim desteğinde bulunuldu.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Başkan Yardımcısı Ali Özen ile Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz’ü ziyaret ederek eğitim destek çeklerini teslim etti.

Güngör, eğitime verilen desteğin geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Kalkınmanın temelinde eğitimli insan gücünün bulunduğunu vurgulayan Güngör, "MATSO olarak dün olduğu gibi bugün de eğitime katkı sağlamayı sürdüreceğiz." dedi.

MATSO, bugüne kadar Manavgat’a bir fakülte, bir lise, bir anaokulu kazandırırken, Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle yürütülen "Geleceğin İş Gücü Projesi" ile gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor.