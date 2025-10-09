Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Antalya'da başladı

        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın 16'ncısı, Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 5'inci ayağı Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

        09.10.2025
        16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Antalya'da başladı
        Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen ve yaklaşık 40 ülkeden 400'e yakın sporcuyu ağırlayan organizasyonun plaj etabı, Kındıl Plajı'nda gerçekleştirildi.

        Özel hazırlanan parkurda yapılan ve çekişmeli mücadelelere sahne olan etabı, Red Bull sporcusu İngiliz Billy Bolt birinci sırada tamamladı. İkinciliği İngiliz Mitch Brightmore, üçüncülüğü ise Red Bull’un Alman sporcusu Manuel Lettenbichler elde etti.

        Deniz seviyesinde başlayan yarış, yarın orman etabıyla devam edecek.

        Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir, yaptığı açıklamada, dünya şampiyonasının 5’inci ayağı 16’ncı Sea To Sky’ın plaj etabını tamamladıklarını belirtti.

        Yarışın yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Özdemir, "Parkur güzeldi, tamamladığımız için mutluyuz. Yarın ise 42 kilometrelik orman yarışımız olacak. Daha sonraki gün de sahilden başlayarak 64 kilometre sonrasında Tahtalı Dağı’na ulaşacağız." dedi.

        Spor Toto, Cazador Tekstil ve Talay Lojistik sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Yaşam Hastaneleri ve Olympos Teleferik’in katkılarıyla Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon, 11 Ekim Cumartesi günü dağ etabıyla sona erecek.

