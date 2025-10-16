Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da sahte pasaportla tapu dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde gurbetçiye ait arsayı sahte pasaportla işlem yaparak 24 milyon liraya sattıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 16.10.2025 - 17:04 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:19
        Alanya'da sahte pasaportla tapu dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
        Antalya'nın Alanya ilçesinde gurbetçiye ait arsayı sahte pasaportla işlem yaparak 24 milyon liraya sattıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Almanya'da yaşayan Ü.D'nin (68) Kestel Mahallesi'ndeki arsasının bilgisi olmadan satıldığına dair şikayeti üzerine, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekipler, Türkmenistan uyruklu A.J'nin (49) mağdur adına düzenlenmiş sahte pasaport kullanarak arsayı Alanya Tapu Müdürlüğünde M.Y.Ö'ye (32), 24 milyon liraya sattığı bilgisine ulaştı.

        Bunun üzerine Antalya, İstanbul ve Samsun'da 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.J'nin yanı sıra H.K. (53) F.O. (53), S.O. (39), A.K. (51) ile avukat V.V. (38) "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı.

