        Antalya Haberleri

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan'dan iş insanlarına işbirliği çağrısı

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversitede yapılan projeleri anlatarak iş insanlarına işbirliği çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 19:04 Güncelleme: 21.10.2025 - 19:04
        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan'dan iş insanlarına işbirliği çağrısı
        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversitede yapılan projeleri anlatarak iş insanlarına işbirliği çağrısında bulundu.

        Özkan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katılarak, üniversite çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Üniversitenin sağlıktan tarıma, teknolojiden kültür sanata birçok alanda başarılı projeler geliştirdiğini dile getiren Özkan, Türkiye'ye hatta dünyaya örnek olacak çalışmalara imza attıklarını belirtti.

        Yaklaşık 5 yıldır rektör olarak görev yaptığını aktaran Özkan, bilim rehberliği ışığında bir üniversite oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Sağlıkta kanser tedavisi ve yapay organ alanlarında önemli çalışmalar yaptıklarını işaret eden Özkan, gelecek yıl bu alandaki gelişmeleri kamuoyuyla paylayacaklarını bildirdi.

        Özellikle sağlık alanında dünyada ilkleri gerçekleştirdiklerinin altını çizen Özkan, "Sağlık turizminde çok iyi konuma geldik ama daha da kat edeceğimiz yol var. Üniversitede altyapısını oluşturduk. En iyisinin de yapılabileceğini kanıtladık. Sağlık turizmi normal turistten 10 kat daha çok kazandırıyor. Diğer sektörlere de para bırakıyor." diye konuştu.

        Özkan, Akdeniz Üniversitesi'ni araştırma üniversitesi haline getirmek istediklerini belirtti.

        İş insanlarına da işbirliği çağrısında bulunan Özkan, "Sizlerin desteklerinizle Akdeniz Üniversitesi daha iyi olacak. İlla para vermenize gerek yok, fikren de katkıda bulunabilirsiniz." dedi.

        ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya'nın geleceğine şekillendirecek çalışmalar yapmak istediklerini söyledi.

        Bu doğrultuda tarım, turizm, ticaret-sanayi ve kentsel dönüşüm konularında 12-14 Aralık'ta Antalya 2050 Vizyonu Arama Konferansı düzenleyeceklerini anlatan Hacısüleyman, "Antalya'yı 2050'de nasıl görmek istiyoruz, neleri görmek istemiyoruz, bunu değerlendirmek istiyoruz." dedi.

