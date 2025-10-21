Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan'dan iş insanlarına işbirliği çağrısı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversitede yapılan projeleri anlatarak iş insanlarına işbirliği çağrısında bulundu.

Özkan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katılarak, üniversite çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Üniversitenin sağlıktan tarıma, teknolojiden kültür sanata birçok alanda başarılı projeler geliştirdiğini dile getiren Özkan, Türkiye'ye hatta dünyaya örnek olacak çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Yaklaşık 5 yıldır rektör olarak görev yaptığını aktaran Özkan, bilim rehberliği ışığında bir üniversite oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Sağlıkta kanser tedavisi ve yapay organ alanlarında önemli çalışmalar yaptıklarını işaret eden Özkan, gelecek yıl bu alandaki gelişmeleri kamuoyuyla paylayacaklarını bildirdi.

Özellikle sağlık alanında dünyada ilkleri gerçekleştirdiklerinin altını çizen Özkan, "Sağlık turizminde çok iyi konuma geldik ama daha da kat edeceğimiz yol var. Üniversitede altyapısını oluşturduk. En iyisinin de yapılabileceğini kanıtladık. Sağlık turizmi normal turistten 10 kat daha çok kazandırıyor. Diğer sektörlere de para bırakıyor." diye konuştu.