        Antalya Haberleri

        34. Alanya Triatlon Yarışları'nda heyecan başlıyor

        Türkiye Triatlon Federasyonu ile Alanya Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenecek 34. Alanya Triatlon Yarışları başlıyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 18:40 Güncelleme: 23.10.2025 - 18:40
        34. Alanya Triatlon Yarışları'nda heyecan başlıyor
        Türkiye Triatlon Federasyonu ile Alanya Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenecek 34. Alanya Triatlon Yarışları başlıyor.

        Dünyanın en uzun soluklu yarışlarından biri olma özelliğini taşıyan 34. Alanya Triatlonu organizasyonu kapsamında Alanya Halk Triatlonu, 2025 Uluslararası Alanya Triatlonu Yaş Grupları Türkiye Finali, 2025 Avrupa Triatlon Kupası ve Paratriatlon Dünya Kupası 24-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

        Organizasyonun Alanya Belediyesi Meclis Salonu'ndaki basın toplantısında konuşan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkan Vekili Bülent Cendik, Alanya'nın triatlon yarışlarında ulusal ve uluslararası çapta büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

        Alanya Triatlon yarışlarının ülkenin en uzun soluklu yarışmalarının başında geldiğini belirten Cendik, "Bu yıl 34. kez düzenlenecek yarışlarımıza, 34 ülkeden 242 sporcu katılacak. Ayrıca yapılacak yaş grupları ve halk triatlonu ile organizasyonumuza 565 sporcu katılacaktır. Alanya, triatlon sporunun Türkiye'ye tanıtılması ve yerleşmesinde büyük öneme sahiptir." dedi.

        Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı da Alanya'nın sporun ve sporcunun dostu bir kent olduğunu ifade etti.

        Alanya'nın sporun başkenti olma yolunda hızla ilerlediğini anlatan Kıldırgıcı, "Bu ve bunun gibi organizasyonlara biz ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kazasız belasız güzel bir organizasyon diliyorum." diye konuştu.

        Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı ve Organizasyon Koordinatörü Abdurrahman Açıkalın ise 34 yıllık organizasyonun kesintisiz olarak devam etmesinin büyük başarı olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

