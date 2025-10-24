"Türkiye'nin Oscar'ı" Altın Portakal, 62'nci kez sinemanın en iyilerini ödüllendirecek

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - "Türkiye'nin Oscar'ı" olarak nitelendirilen, bu yıl "Kalpten" temasıyla 62'ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sahnelenecek 108 filmden 79'u Türkiye'de ilk gösterimini yapacak.

Bir grup öğrencinin Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlediği tiyatro gösterisiyle başlayan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 62'nci kez kapılarını sinemaseverlere açacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek festival, bugün iki film gösteriminin ardından, 25 Ekim'de AKM önünden geleneksel kortej geçişiyle başlayacak.

Türk sinema sanatçılarının üstü açık otomobillerle halkı selamladığı geleneksel kortej, kentin sokaklarına renk katacak.

Festivalin resmi açılış töreni 25 Ekim saat 19.00'da Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Açılış töreninde Türk sinemasının iki değerli oyuncusu Settar Tanrıöğen ve Serap Aksoy'a onur ödülü, sinemaya verdiği emeklerden ötürü Feride Çiçekoğlu'na emek ödülü, oyuncu Merve Dizdar, Selahattin Paşalı ve Cansu Baydar'a da başarı ödülü takdim edilecek.

Türk sinemasının imkanlarını artırmak amacıyla Türkiye ve dünyadan profesyoneller de festival kapsamında atölye, söyleşi ve panellerde bir araya gelecek. 27-31 Ekim tarihlerinde finansmandan proje sunumuna, yeni teknolojilerden çevreci yaklaşım ve film yapım sürecine dair pek çok başlık bu oturumlarda masaya yatırılacak.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki ortak yapım ve proje geliştirme platformu Film Forum da yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturacak. Forumda bu yıl 5 kategoride 20 proje yer alacak.

Bir hafta boyunca Altın Portakal için yarışacak seçkiler ile Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek filmlerin sanatseverlerle buluşacağını belirten Yavuz, "Bu seneki mottomuz 'Kalpten'. Yani aslında bütün hikaye, anlatılanların hepsi kalbimizden geliyor. Bu samimiyeti yansıtmak istedik. Çünkü sinema, izlediğimiz her film başka bir hikayeyi anlatıyor. Bunlar da samimi hikayeler. Filmler, sinema 'samimiyet' demek. O da kalpten gelmeli. Bu sene o yüzden mottomuz kalpten." diye konuştu.

Öte yandan, festivalde yerli ve yabancı izleyiciyle buluşacak filmlerin biletleri, satışa çıktığı andan itibaren sinemaseverlerden büyük ilgi gördü. Öğrenci biletinin 10 lira, tam biletin ise 20 liradan satışa sunulduğu festivalde, bilet almak için AKM'deki gişenin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni filmlerin sahneleneceğini anlatan Yavuz, Altın Portakalda bu yıl 79 filmin Türkiye'de ilk gösterimini yapacağını dile getirdi.

Bu yıl kısa metraj, uzun metraj, belgeseller, yabancı filmler ve sinema okullarından öğrencilerin filmleriyle 108 filmin sinemaseverlerle buluşacağını aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Uluslararası yarışmamız klasik bölümümüz. Belgesel ve kısa film yarışma bölümlerimiz ulusal seçkide. Çocuk izleyiciler için sabahları animasyon kuşağımız var. Bunun haricinde de Film Forum bölümümüz var. Öğrencilerle yapacağımız çok sayıda panel ve söyleşilerimiz olacak. Böylesine büyük bir festivalin ulusal ve uluslararası yarışması çok heyecanlı geçiyor. Festival merkezimizde yaptığımız gösterilerimizin hepsi özellikle biletlerin satışa çıktığı ilk hafta içerisinde tamamen tükeniyor. Salonlar tam kapasite çalışıyor, filmler kapalı gişe ilerliyor diyebilirim. Her yıl ek salonlar açmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar bu talebi karşılamaya çalışıyoruz."