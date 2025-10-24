Habertürk
        Sanatçı ailenin eserleri ortak sergide buluştu

        Sanatçı ailenin eserleri ortak sergide buluştu

        –"Cumhuriyetimizin 102. yılında 102 sanatçı ve 102 eser" isimli uluslararası karma sergide, aynı aileden üç sanatçının eserleri sanatseverlerle buluştu.

        Giriş: 24.10.2025 - 12:09 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:09
        Sanatçı ailenin eserleri ortak sergide buluştu
        Ressam ve heykeltıraş Gözde Sarı, AA muhabirine, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla düzenlenen sergiye, annesi Nejla ve babası Süleyman Sarı ile katıldığını belirtti.

        Gözde Sarı, "Karanlıktan Aydınlığa" adlı eserinin Cumhuriyet'in karanlığı aydınlatacak güçte olduğunu ve kendilerine de onu korumanın düştüğü mesajını vermek istediğini belirtti.

        Doğal çakıl mozaik sanatçısı Süleyman Sarı da yaklaşık 8 aydır sergiye hazırlandığını ifade ederek, "Efelerin Efesi" eserini sergilediğini belirtti.

        Mozaik ve heykel sanatçısı Nejla Sarı ise eserindeki renklerin özgürlüğü, aydınlığı ve yükselişi anlattığını vurgulayarak, ailesiyle sergiye katılmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

        Vildan Özsoy ve Begüm Berber'in küratörlüğünü, Yeşim Ertan'ın da koordinatörlüğünü üstlendiği sergi, doğal taş mozaik, heykel, seramik, akrilik ve yağlı boya çalışmalarından oluşuyor.

        Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde dün açılışı gerçekleştirilen sergide, Türkiye'nin yanı sıra İran, Azerbaycan, Rusya gibi ülkelerden 102 sanatçının 102 eseri sergileniyor.

        Sergi, 30 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

