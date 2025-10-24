Manavgatlı turizmci sigarayı bırakan ya da içmeyen personelini ödüllendiriyor

Antalyalı turizmci Hüseyin Aydoğan, otellerinde sigara içmeyen veya sigarayı bırakan personeli arasında her ay kura çekilişi yaparak, emekli maaşından biriktirdiği parayı ödül olarak dağıtıyor.

Manavgat ilçesindeki iki otelde yaklaşık 110 personeli bulunan 40 yıllık turizmci Aydoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigarayı bıraktırma mücadelesini kendi işletmelerindeki çalışanları üzerinde sürdürüyor.

Otel çalışanları arasında sigara kullanımını azaltma hedefiyle sigara içmeyen veya sigarayı bırakanlar arasında her ay kura çekilişi yapan Aydoğan, ödül olarak kendi emekli maaşından biriktirdiği parayı dağıtıyor.

Çalışanların yüzde 60 ila 70'inin bu çekilişe katılmak için sigarayı bıraktığını veya hiç başlamadığını dile getiren Aydoğan, "Sigarayı bırakma sözü verenler, bir sonraki ay düzenlenen çekilişlere katılıyor." dedi.

Aydoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta yürüttüğü sigarayı bıraktırma mücadelesinin uluslararası alanda örnek bir davranış teşkil ettiğini vurguladı.

Sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini göstermek için sigara içen personelini hastanelerde ameliyat olmuş kişileri ziyaret ettirdiğini ifade eden Aydoğan, bu sayede 3 kişinin "Bir daha sigara içmeyeceğim." sözü vererek sigarayı tamamen bıraktığını aktardı.

- "Hiç bırakma girişiminde bulunmamıştım, ta ki o otelde işe başlayana kadar"

Sigarayı bırakan otel personeli Yağmur Kökçen ise proje sayesinde sigarayı bıraktığını anlattı.

Bir sene önce başladığı sigarayı bir türlü bırakamadığını ifade eden Kökçen, "Hiç bırakma girişiminde bulunmamıştım, ta ki o otelde işe başlayana kadar. Çok teşekkür ediyorum herkese. Bana bıraktırmak için çok çabaladılar." diye konuştu.

Mutfak personeli Ali Ay ise otele başladığı gün bu uygulama sayesinde sigarayı bıraktığını belirterek, daha sağlıklı bir yaşama kavuştuğunu kaydetti.