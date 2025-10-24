34.⁠ ⁠Alanya Triatlon Yarışları başladı

130 kişinin katıldığı halk triatlonun da katılımcılar, 250 metre yüzme, 5 kilometre bisiklet, ve 1.2 kilometre koşu etaplarını tamamladı. Yarış sonunda etabı tamamlayanlara ödülleri belediye ve federasyon yetkililerince verildi.

Dünyanın en uzun soluklu yarışlarından biri olma özelliğini taşıyan 34. Alanya Triatlonu organizasyonu kapsamında Alanya Halk Triatlonu, Galip Dere Plajı'nda start aldı.

