Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da fırtına ve yağıştan zarar gören seralarda hasar tespit çalışması yapılıyor

        Antalya'nın Aksu ilçesinde fırtına ve yağıştan zarar gören seralarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 18:39 Güncelleme: 24.10.2025 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da fırtına ve yağıştan zarar gören seralarda hasar tespit çalışması yapılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Aksu ilçesinde fırtına ve yağıştan zarar gören seralarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

        Dün fırtına ve yağış, İhsaniye, Barbaros ve Solak mahallelerinde bulunan seralara zarar verdi.

        Aksu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, sahada hasar tespit çalışması başlattı.

        İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Boğatimur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün öğlen saatlerinden itibaren Aksu'da yağmur, fırtına ve dolu felaketi yaşandı. Özellikle ilçemizin kuzey mahallelerinde çiftçilerimiz zarar gördü. Saha tespit çalışmalarımıza başladık, muhtarlarımızla sürekli temas halindeyiz. Şu anda arazide ekiplerimizin çalışması devam ediyor. Çiftçilerimizin mağdur olmaması için onları yalnız bırakmıyoruz." dedi.

        Hazırlanan raporların kısa sürede Tarım ve Orman Bakanlığına iletileceğini belirten Boğatimur, "Artık dünyada iklim değişiklikleri nedeniyle her an farklı hava olayları yaşanabiliyor. Bu yüzden en etkili korunma yöntemi TARSİM sigortasıdır. Biz de çiftçilerimize gerekli teknik desteği sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim

        Benzer Haberler

        34'üncü Alanya Triatlonu başladı
        34'üncü Alanya Triatlonu başladı
        Dünya Acil Cerrahi Kongresi, 250'den fazla uzman doktorun katılımıyla Antal...
        Dünya Acil Cerrahi Kongresi, 250'den fazla uzman doktorun katılımıyla Antal...
        Antalya'da fırtına ve yağıştan zarar gören seralarda hasar tespit çalışması...
        Antalya'da fırtına ve yağıştan zarar gören seralarda hasar tespit çalışması...
        34.⁠ ⁠Alanya Triatlon Yarışları başladı
        34.⁠ ⁠Alanya Triatlon Yarışları başladı
        Altın Portakal'da 4 kategoride jüri üyeleri açıklandı
        Altın Portakal'da 4 kategoride jüri üyeleri açıklandı
        Özel gereksinimli bireyler polislerle Antalya Akvaryumu gezdi
        Özel gereksinimli bireyler polislerle Antalya Akvaryumu gezdi