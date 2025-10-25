62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 62'ncisi düzenlenen festivalde gerçekleştirilecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film "Altın Portakal"ı kazanmak için yarışacak.

Park içerisinde korteje katılan yabancı akrobasi grubu tarafından gösteri düzenlendi. Korteje ilgi gösteren vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival kapsamındaki kortej geçişine, aralarında Settar Tanrıöğen, Yüksel Arıcı, Yosi Misrahi, Mehmet Kurtuluş, Mahmut Cevher ve Ezel Akay'ın da bulunduğu bazı ünlüler katıldı.

