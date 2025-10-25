Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 17:21 Güncelleme: 25.10.2025 - 17:21
        Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival kapsamındaki kortej geçişine, aralarında Settar Tanrıöğen, Yüksel Arıcı, Yosi Misrahi, Mehmet Kurtuluş, Mahmut Cevher ve Ezel Akay'ın da bulunduğu bazı ünlüler katıldı.

        Sanatçılar, üstü açık otomobillerle halkı selamladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirip onlara karanfil attı. Kortejde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de yer aldı.

        Cam Piramit önünden başlayan kortej, 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi'nin ardından Karaalioğlu Parkı girişinde sona erdi.

        Park içerisinde korteje katılan yabancı akrobasi grubu tarafından gösteri düzenlendi. Korteje ilgi gösteren vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

        Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 62'ncisi düzenlenen festivalde gerçekleştirilecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film "Altın Portakal"ı kazanmak için yarışacak.

        Festival, 2 Kasım'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

