Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor, Başakşehir maçına hazır

        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 19:11 Güncelleme: 25.10.2025 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor, Başakşehir maçına hazır
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda taktik çalıştı.

        Akdeniz ekibi, idmanın ardından kampa girdi.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 14.30'da başlayacak Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir mücadelesini, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Örnek konutlar görüntülendi
        Örnek konutlar görüntülendi
        Ters yön ihlali can aldı
        Ters yön ihlali can aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme

        Benzer Haberler

        62'nci Altın Portakal'da 'geleneksel kortej' yapıldı
        62'nci Altın Portakal'da 'geleneksel kortej' yapıldı
        Antalya'da doktorlar mezun oldukları üniversitede 25 yıl sonra yeniden bulu...
        Antalya'da doktorlar mezun oldukları üniversitede 25 yıl sonra yeniden bulu...
        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı
        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Antalya'da Ukrayna Kültür Parkı'na dostluk ve barış sembolü ağaç dikildi
        Antalya'da Ukrayna Kültür Parkı'na dostluk ve barış sembolü ağaç dikildi
        IBSA Olağanüstü Genel Kurulu, Antalya'da başladı
        IBSA Olağanüstü Genel Kurulu, Antalya'da başladı