Antalyaspor, Başakşehir maçına hazır
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda taktik çalıştı.
Akdeniz ekibi, idmanın ardından kampa girdi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 14.30'da başlayacak Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir mücadelesini, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
